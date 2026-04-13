"Postoje svjedoci i slike": Šok u Holivudu, poznata glumica optužila Kejti Peri za zlostavljanje

Autor Dragana Tomašević
Rubi Rouz iznijela je teške optužbe na račun Kejti Peri, tvrdeći da ju je pjevačica se*sualno napala u noćnom klubu prije skoro dvije decenije

"Postoje svjedoci i slike": Šok u Holivudu, poznata glumica optužila Kejti Peri za zlostavljanje

Glumica, poznata po ulogama u seriji "Orange Is the New Black" i filmu "John Wick: Chapter 2", iznijela je optužbe u komentarima na društvenoj mreži Threads 12. aprila.

Rouz tvrdi da se incident dogodio u jednom klubu u Melburnu, kada je bila u ranim dvadesetim godinama, dodajući da joj je trebalo skoro 20 godina da javno progovori o tome.

"Treba mnogo vremena da pronađete glas nakon traume. Ovo pokazuje koliko dubok trag ostavlja se*sualno nasilje", napisala je između ostalog.

Takođe je istakla da joj je bilo posebno teško da govori o navodnom nasilju između žena, navodeći da se o takvim slučajevima rjeđe priča.

Ipak, naglasila je da ne planira da podnese zvaničnu prijavu, već da je odlučila da svoje iskustvo podijeli javno.

Sa druge strane, predstavnik Kejti Peri je kategorički odbacio optužbe.

"Ove tvrdnje nisu samo potpuno netačne, već su i opasne i neodgovorne", naveo je u saopštenju, dodajući da je Rouz i ranije iznosila ozbiljne optužbe na društvenim mrežama koje su demantovane.

Za sada nema dodatnih informacija, a slučaj se odvija isključivo kroz javne izjave dvije strane.

Rubi je nastavila da iznosi dodatne tvrdnje u vezi sa Kejti pojačavajući svoje navode i tvrdeći da posjeduje dokaze za ono što je ranije ispričala.

U objavama na društvenim mrežama, Rouz je navela da bi Peri "slobodno mogla da je tuži", dodajući da se to, po njenom mišljenju, neće desiti jer "postoje fotografije i više svjedoka" koji su, kako tvrdi, prisustvovali događaju. Ona je takođe insinuirala da se između njih dešavalo više sukoba i psiholoških pritisaka i u godinama koje su prethodile kasnijim javnim nesuglasicama i pjesmama koje je nazvala "smiješnim".

U istim objavama, Rouz je iznijela i novu tvrdnju da joj je Peri navodno u 2010-im godinama potpisala i napisala preporuke za vizu za Sjedinjene Američke Države, što dodatno komplikuje prirodu njihovog ranijeg odnosa koji opisuje kao višegodišnji i složen.

(People, MONDO)

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ