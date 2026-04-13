Nakon što ga je Donald Tramp nazvao "užasnim", papa Lav je poručio da neće ulaziti u političke rasprave, ali da će nastaviti snažno da diže glas protiv rata i stradanja nevinih.

Papa Lav izjavio je u ponedeljak za agenciju Rojters da planira da nastavi da diže glas protiv rata, nakon direktnog napada američkog predsjednika Donalda Trampa na poglavara Crkve koja broji 1,4 milijarde vjernika.

U razgovoru sa novinarima tokom leta za Alžir, gdje prvi američki papa započinje desetodnevnu turneju po četiri afričke države, pontifeks je takođe ocijenio da se hrišćanska poruka "zloupotrebljava".

"Ne želim da ulazim u raspravu sa njim", rekao je papa Lav za Rojters dok je pozdravljao novinare u avionu. "Ne mislim da bi poruka Jevanđelja trebalo da se zloupotrebljava na način na koji to neki ljudi rade."

"Nastaviću glasno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralne odnose među državama kako bismo pronašli pravedna rešenja za probleme", naglasio je on govoreći na engleskom jeziku.

"Previše ljudi pati u današnjem svijetu", istakao je papa Lav i dodao: "Gine previše nevinih ljudi. Mislim da neko mora da ustane i kaže da postoji bolji put."

"Poruka Crkve, moja poruka, poruka Jevanđelja glasi: Blaženi su mirotvorci. Ja svoju ulogu ne vidim kao političku, ja nisam političar", poručio je on.

Papa Lav, inače porijeklom iz Čikaga, poslednjih nedelja se profilisao kao oštar kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana, a u subotu je u svom mirovnom apelu otvoreno osudio "ludilo rata".

U očiglednom odgovoru na papine kritike, kako na račun oružanog sukoba, tako i zbog oštre imigracione politike Bijele kuće, Tramp je u nedelju kasno uveče izjavio da je papa Lav "užasan".

"Papa Lav je slab na kriminal i užasan za spoljnu politiku", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.