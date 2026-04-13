Službenici Stanice granične policije I Podgorica su na graničnom prelazu Božaj, jutros oko 08.30 časova kontrolisali lice Lj.S. (56), državljanina Republike Sjeverne Makedonije.

"U saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica utvrđeno je da se ovo lice potražuje od strane NCB Interpol-a Skoplje radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od pet godina zbog krivičnog djela nanošenje teške tjelesne povrede Krivičnog zakonika Republike Sjeverne Makedonije", saopšteno je iz Uprave policije.

On je uhapšen i doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, te slijedi dalja komunikacija između nadležnih pravosudnih organa Crne Gore i Sjeverne Makedonije.