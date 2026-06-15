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Ko smije da odbije rukovanje sa sinom britanskog kralja? Kamera uhvatila neprijatan trenutak princa Harija

Ko smije da odbije rukovanje sa sinom britanskog kralja? Kamera uhvatila neprijatan trenutak princa Harija

Autor Balša Janković
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Iako godinama nije radni član kraljevske porodice, vojvoda od Saseksa je navikao da se ljudi prema njemu ponašaju s mnogo uvažavanja... ali i dalje ima ležernih

Ko smije da odbije rukovanje sa sinom britanskog kralja? Kamera uhvatila neprijatan trenutak princa Harija Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Princ Hari, sin kralja Čarlsa III i vojvoda od Saseksa, veliki je ljubitelj sporta, pa nije propustio petu utakmicu NBA finala.

On je bez supruge Megan Markl pratio meč između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, a na društvenim mrežama je mnogo pažnje privukao njegov susret sa čuvenim režiserom Spajkom Lijem.

Na snimku koji je objavio Page Six vidi se trenutak kad se Hariju, dok je razgovarao s nekim u publici, obraća Spajk Li. Čim je princ to primijetio, okrenuo se i pružio mu ruku, što je Li ignorisao. Umjesto toga je kroz razgovor pokazao prstom prema princu Hariju, a on je nespretno kroz osmijeh spustio ruku na njegov stomak.

@nypostsports

Prince Harry and Spike Lee talking during Knicks-Spurs Game 5.

♬ original sound - New York Post Sports

Ubrzo su se, međutim, rukovali i nastavili kratak razgovor.

Iako ne djeluje kao da je Spajk Li imao lošu namjeru, mnogi su na društvenim mrežama primijetili da sin britanskog kralja sigurno nije često u životu bio u situaciji da pruža ruku i naiđe na ignorisanje.

Spajka Lija i princa Harija povezuje simpatičan detalj

Nije tačno poznato o čemu su princ Hari i Spajk Li mogli da razgovaraju, ali američki mediji spekulišu da bi tema mogao da bude tajni profil koji je vojvoda od Saseksa prije nekoliko godina imao na Fejsbuku. Tada se, naime, predstavljao kao Spajk Vels, a Li je pričao o tom pseudonimu u jednom intervjuu 2019. i otkrio da je zamolio princa Vilijama da pita Harija zbog čega je odabrao baš ovo ime.

Princ je, prema pisanju britanskih medija, osmislio ime Spajk Vels tako što je kombinovao svoj nadimak s vojnim pseudonimom, a pomenuti profil na Fejsbuku je koristio da dijeli privatne fotografije, između ostalih i one s tadašnjom djevojkom Čelsi Dejvi.

Tagovi

Princ Hari NBA

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