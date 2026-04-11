Prema najnovijoj anketi, opoziciona stranka Tisa predvođena Peterom Mađarom vodi ispred Fides-KDNP na izborima u Mađarskoj.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Opoziciona stranka desnog centra Tisa, koju predvodi bivši vladin funkcioner Peter Mađar, uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj vodi ispred vladajuće koalicije Fides-KDNP premijera Viktora Orbana, pokazala je najnovija anketa agencije AtlasIntel. Prema rezultatima koje je preneo portal Europe Elects Hungary, Tisa ima podršku 52 odsto birača, dok Fides–KDNP ima 39 odsto.

To predstavlja pad od čak 15 procentnih poena za Fides-KDNP u poređenju sa rezultatima izbora 2022. godine. Istraživanje je sprovedeno između 5. i 10. aprila na uzorku od 1.587 ispitanika, a pokazuje i da krajnje desničarski pokret Naša domovina ima podršku od pet odsto, što je pad za jedan procentni poen. Demokratska koalicija bilježi podršku od dva odsto.

Prosjek anketa potvrđuje rast podrške Tisi

Posebna analiza prosjeka anketa, zasnovana na metodi statističkog izravnavanja, takođe ukazuje na snažan rast popularnosti stranke Tisa. Prema tim podacima, Tisa je u 2026. godini dostigla podršku od 49 odsto, što predstavlja veliki skok u odnosu na 18 odsto iz 2024. godine.

Istovremeno, podrška za Fides-KDNP u prosjeku iznosi 41 odsto, što je blagi pad u odnosu na prethodnih 43 odsto.

AtlasIntel je međunarodna agencija za istraživanje javnog mnjenja i analitiku podataka, poznata po korišćenju digitalnih metoda prikupljanja podataka, poput onlajn panela i ciljanja ispitanika putem interneta. Stekla je reputaciju relativno preciznih predviđanja, posebno na izborima u SAD i Latinskoj Americi, gde je često imala rezultate bliže konačnim ishodima od tradicionalnih anketa.

Prelomni izbori u Mađarskoj

Mađari sutra glasaju na parlamentarnim izborima koji se pažljivo prate u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, ali i šire. Ankete ukazuju da bi premijer Viktor Orban i njegova nacionalistička stranka Fides mogli da izgube vlast nakon 16 godina.

Viktor Orban bi mogao da izgubi od stranke Tisa, koju predvodi bivši Orbanov saradnik Peter Mađar.

Način glasanja

Mađarski birači biraju 199 poslanika u parlamentu - 106 u izbornim jedinicama, dok se preostalih 93 bira sa nacionalnih stranačkih lista i lista etničkih manjina. Orbanova vlada je omogućila etničkim Mađarima u inostranstvu da dobiju državljanstvo, što im omogućava glasanje putem pošte.

Prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, gotovo 500.000 takvih birača registrovano je za izbore 2026. godine. Velika većina tradicionalno podržava Fides.

Građani sa prebivalištem u Mađarskoj moraju da glasaju lično - u zemlji ili u diplomatskim predstavništvima. Za ulazak u parlament stranka mora da osvoji najmanje 5 odsto glasova.

Biračka mjesta otvaraju se u nedelju u 6.00 časova, a zatvaraju u 19.00 časova. Rezultati se očekuju kasno u nedelju uveče.

Šta posle izbora?

Predsjednik Tamaš Šujok treba da sazove novi parlament u roku od 30 dana od izbora, najverovatnije u maju. Nakon toga, premijera bira parlament prostom većinom glasova.

Ako kandidat ne dobije podršku većine, predsjednik u roku od 15 dana predlaže novog kandidata. Ako ni tada ne bude izabran premijer, predsjednik može raspustiti parlament i raspisati nove izbore.

(Index.hr/Mondo)