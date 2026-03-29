Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei se zahvalio Iraku na podršci u ratu na Bliskom istoku.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Novi vrhovni vođa Iran Mojtaba Khamenei uputio je poruku zahvalnosti Iraku zbog podrške tokom aktuelnog sukoba na Bliskom istoku, prenosi Sky News, pozivajući se na iranske državne medije.

Hamnei se, kako se navodi, zahvalio i narodu i državnom vrhu Iraka, ali za sada nije poznato u kojoj formi je poruka upućena – da li pismeno, telefonski ili putem video obraćanja.

Modžtaba Hamnei izabran je za novog vjerskog lidera početkom marta, nakon ubistva njegovog oca Ali Khamenei prvog dana izraelsko-američke vojne operacije „Epski bijes“.

Tokom tog raketnog napada na Teheran, u ranim jutarnjim časovima 28. februara, Hamnei je zadobio teške povrede, a od tada se nije pojavljivao u javnosti niti se obraćao građanima Irana.