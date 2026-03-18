Novi vrhovni vođa Iran, Modžtaba Hamnei, oštro je reagovao na ubistvo Ali Larijani, poručivši da će "krv mučenika biti osvećena", dok region strahuje od dalje eskalacije sukoba sa Israel.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei koji je ovog mjeseca preuzeo dužnost vrhovnog vođe od svog oca, reagovao je na ubistvo uticajnog šefa iranske bezbjednosti Alija Laridžanija.

Kako je Modžtaba Hamnei istakao, "ubistvo takve ličnosti pokazuje stepen njegovog značaja i neprijateljstvo neprijatelja islama prema njemu".

"Oni koji su neprijateljski nastrojeni prema islamu treba da znaju da će prolivanje ove krvi u podnožju visokog drveta islamskog sistema samo ojačati ga, i naravno svaka krv ima svoju cijenu, koju će zločinačke ubice ovih mučenika uskoro morati da plate", rekao je on.

Podsjetimo, Izrael je u napadu likvidirao Alija Laridžanija (67), ključnu figuru iranskog režima. Iranski državni mediji su to sinoć potvrdili pogibiju sekretara Vrhovnog savijeta za nacionalnu bezbjednost Irana. Vrhovni savijet za nacionalnu bezbejdnost potvrdio je smrt svog šefa, javljaju državni mediji, prenijela je Al Džazira.