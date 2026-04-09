Modžtaba Hamnei najavio osvetu za svog oca jer to traži narod Irana.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei ponovo se oglasio saopštenjem, prenosi "Gardijan". Najavio je da je "riješen da osveti oca" veče uoči početka pregovora sa Iranom koji su planirani za petak 10. april u Islamabadu u Pakistanu o čemu se danas oglasio i američki predsjednik Donald Tramp.

"Iran ne želi rat, ali neće odustati od svojih prava i razmotriće sve vidove otpora kao ujedinjena nacija. Tražićemo kompenzaciju za svaku nanijetu štetu, kao i za svakog stradalog i ranjenog", započeo je Modžtaba.

Potom je spomenuo i svog oca Alija Hamneija. Ali je bio prethodni vrhovni vjerski lider koji je ubijen prvog dana izraelsko-američke ratne operacije "Epski bes" u Teheranu 28. februara.

"Iranci zahtijevaju osvetu za mog oca", dodao je Modžtaba Hamnei.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.