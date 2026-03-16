Modžtabu Hamneija dijelilo svega par minuta od smrti poput njegovog oca i bivšeg vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneija.

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei poginuo je u Teheranu prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes", a njegovog sina Modžtabu Hamneija, inače novog vjerskog lidera u Iranu, je dijelilo svega nekoliko minuta od smrti, saznaje ekskluzivno britanski "Telegraf". Modžtaba Hamnei je teško povrijeđen i još uvijek se nije obratio narodu u Iranu dok rat bijesni već 17 dana (od 28. februara), a preživio je strašan raketni napad u Teheranu jer je svega par minuta ranije izašao u dvorište da nešto uradi.

Nije poznato zbog čega je napustio rezidenciju, ali ga je to spasilo. Prema informacijama britanskog lista, izraelske i američke vojno-obavještajne službe su imale podatke da je on na istom mjestu kao i njegov otac Ali zbog čega su Izrael i Sjedinjene Države pokušali da u istom napadu ubiju i oca i sina, tada potencijalnog naslednika, a od prije nekoliko dana i zvanično novog vjerskog lidera Irana.

Mojtaba Khamenei reportedly survived the missile strike that killed his father, Ali Khamenei, because he had stepped outside into his garden moments before the attack.



"Telegraf" je dobio potvrdu da je Modžtaba izbjegao projektil u rezidenciji na osnovu audio snimka. Projektil "Plavi biser" je pogodio rezidenciju vrhovnog vođe u 9.32 časova po lokalnom vremenu, a on je svega par minuta ranije bio van zgrade.