Mornarica iranskog Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) saopštila je danas da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu.

Njihova objava dolazi dva dana nakon što je privremeni sporazum o prekidu vatre, uz posredovanje Pakistana, stupio na snagu između Teherana i Vašingtona.

"Dva dana tišine u vojnoj bici jasno su pokazala prijateljima i neprijateljima da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu" navodi se u saopštenju IRGC na platformi Iks.

Vrhovni vođa irana Modžtaba Hamnei ranije je rekao da će Iran "podići upravljanje Ormuskim moreuzom na novu fazu".

U međuvremenu, Hamid Hoseini, portparol udruženja iranskih izvoznika naftnih proizvoda, rekao je da prihvatanje iranskih predloženih odredbi o bezbjednosti i pravnom režimu Ormuskog moreuza kao dijela sporazuma o primirju može biti jedno od najvažnijih diplomatskih dostignuća u poslednjim decenijama.

"Moreuz je ranije bio otvoren, ali sada neki međunarodni analitičari vjeruju da bi novi uslovi mogli koristiti Iranu" naveo je Hoseini.