Evropska unija odbacuje ideju Donalda Trampa o naplati prolaska kroz Ormuski moreuz.

Evropska unija odbacuje bilo kakvu zamisao o "plaćanju naknade" za korišćenje Ormuskog moreuza u kojem se mora održati sloboda plovidbe, rekao je portparol Anuar el Anuni.

"Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što sam pojam govori - bez plaćanja, bez naknade bilo koje vrste", rekao je El Anuni.

"Ormuski moreuz, kao i svaki drugi plovni put, javno je dobro koje služi cijelom čovječanstvu", a "to znači da plovidba mora biti besplatna", dodao je on.

Baro: "Neprihvatljivo"

Uvođenje sistema plaćanja naknade za prolazak Ormuskim moreuzom bilo bi "neprihvatljivo", istakao je u četvrtak i francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, dok je američki predsjednik Donald Tramp u sredu predložio stvaranje zajedničkog udruženja koje bi upravljalo plovidbom kroz moreuz uz naknadu.

Sjedinjene Države i Iran u noći na srijedu dogovorili su prekid vatre u sklopu kojeg je i tačka o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za plovidbu.

Taj prolaz, koji je ključan za globalnu trgovinu ugljovodonicima, ranije su blokirale iranske vlasti. Pod njihovom je kontrolom od početka rata koji su 28. februara pokrenule Sjedinjene Države i Izrael.