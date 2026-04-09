Generalni sekretar NATO pakta najavio pomoć oko Ormuskog moreuza.

Generalni sekretar NATO pakta Mark Rute obratio se predstavnicima medija dan nakon sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom sa kojim je razgovarao o brojnim temama sa posebnim osvrtom na rat na Bliskom istoku. Rute je najavio odlučniju reakciju NATO saveza zbog situacije na Bliskom istoku, prije svega Ormuskog moreuza.

"Ako NATO može da pomogne, onda će očigledno Alijansa biti tamo. Nema razloga da ne budemo od pomoći, očigledno želimo, ali to mora da se uradi korak po korak", rekao je Rute, prenosi "Gardijan".

Tramp je i danas, dan nakon susreta sa Ruteom, javno kritikovao i izvrijeđao NATO pakt. Objavio je misterioznu poruku u kojoj nije precizirao na šta tačno misli, ali jeste jasno i nedvosmisleno ponovo kritikovao Alijansu.