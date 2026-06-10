Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode dvije maloljetnice, stare 15 i 14 godina, zbog sumnje da su izvršile krivično djelo zlostavljanje na štetu jedne maloljetne djevojčice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz policije, sumnja se da su osumnjičene 8. juna, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale maloljetnicu i prema njoj se ophodile na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

„Naime, sumnja se da su osumnjičene maloljetnice 8. juna 2026. godine, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale oštećenu i ophodile se prema njoj na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predjelu glave“, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama policije, događaj su mobilnim telefonom snimale još dvije maloljetnice, starosti 13 i 15 godina.

„Događaj su mobilnim telefonom snimale druge dvije maloljetnice, stare 13 i 15 godina, od kojih su policijski službenici prikupili obavještenja, dok je mobilni telefon korišćen za snimanje predmetnog događaja privremeno oduzet“, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon prikupljenih obavještenja od više osoba, sa slučajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje dvije osumnjičene maloljetnice.

„Nakon prikupljenih obavještenja od više lica, sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se osumnjičene, stare 15 i 14 godina, liše slobode zbog sumnje da su izvršile krivično djelo zlostavljanje“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su dodali da će se nadležni državni tužilac naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji postupanja dvije maloljetnice koje su snimale incident.

Istraga o ovom slučaju je u toku.