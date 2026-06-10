Prema navodima objavljenim uz snimak, Tanaskovski je navodno viđen na privatnom okupljanju u španskom gradu, u društvu više osoba sa prostora Balkana

Izvor: Uprava policije

Instagram profil "podzemje.mk" objavio je video uz tvrdnju da je u Barseloni navodno primijećen Andrej Tanaskovski, za kojim su crnogorske vlasti ranije raspisale međunarodnu potjernicu.

Prema navodima objavljenim uz snimak, Tanaskovski je navodno viđen na privatnom okupljanju u španskom gradu, u društvu više osoba sa prostora Balkana. Ipak, ove navode za sada nije moguće nezavisno potvrditi. Nema zvaničnih informacija ni od španske policije, ni od nadležnih organa u Crnoj Gori koje bi potvrdile da se osoba sa snimka zaista nalazi među traženim licima.

Podsjetimo, za Andrejem Tanaskovskim crnogorske vlasti su ranije raspisale međunarodnu potjernicu u okviru istrage povezane sa pokušajem ubistva Marka Ljubiše Kana.