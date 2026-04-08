Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavljuje nastavak rata protiv Irana uprkos prekidu vatre.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se javnosti povodom aktuelne situacije u ratu na Bliskom istoku. Najavio je da "ovo nije kraj" i nastavak rata protiv Irana uprkos prekidu vatre, prenosi "Skaj Njuz".

"Zajedno smo postigli nevjerovatne rezultate. Prije svega želim da se zahvalim svim stradalim borcima za Izrael.

Iran je sada slabiji nego ikad, dok je Izrael jači nego ikad. Ovo nije kraj vojne operacije, Iran ulazi u ove pregovore slabiji nego ikada.

Izrael i dalje ima svoje ciljeve koje mora da ostvari. Saradnja Izraela i Sjedinjenih Država je i dalje čvrsta", započoe je obraćanje premijer Izraela.

Prekid vatre uspostavljen je danas u ranim jutarnjim časovima, ali je na "staklenim nogama" od samog početka. Iran je navodno već zatvorio Ormuski moreuz zbog izraelskih raketnih napada na jug Libana zbog Hezbolaha.

"Predsjednik Tramp...moj dragi prijatelju Donalde, želim da ti se zahvalim na tvom vođstvu i prijateljstvu. Mi zajedno i dalje mijenjamo lice Bliskog istoka, režim u Iranu je vraćen unazad nekoliko decenija.

Oni (Iran, prim. aut.) više ne mogu da proizvedu nijednu raketu. Ono što oni sada koriste jesu poslednje rezerve.

Što se tiče nuklearnog materijala, iznijećemo ga iz zemlje. Ili ratom ili sporazumom", dodao je Netanjahu.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.