Prvih 10 brodova je prošlo već kroz Ormuski moreuz.

Izvor: GIUSEPPE CACACE / AFP / PROFIMEDIA

Nakon što je stupio danas na snagu prekid vatre na Bliskom istoku, kako prenosi britanski list "Gardijan", prvih 10 brodova je već prošlo kroz Ormuski moreuz kao što je i najavio iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči nakon što je odloženo bombardovanje Irana. Od prvih 10 brodova, četiri pripadaju Iranu.

Svi brodovi koji žele tuda da prođu moraju da posjeduju posebnu dozvolu Irana. Kako objašnjava pomenuti britanski list, pijre početka rata, je dnevno prolazilo između 50 i 100 brodova, dok je sada taj broj pao na dva do sedam brodova i to samo za određene države - Narodna Republika Kina, Ruska Federacija, Indija, Irak i Pakistan.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.