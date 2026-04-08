Ormuski moreuz je ponovo navodno zatvoren zbog izraelskih napada na Liban.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images /Ilia YEFIMOVICH / AFP/ Profimedia

Nije prošlo ni 20 sati od uspostavljanja prekida vatre na Bliskom istoku, a iranska državna novinska agencija "Fars" je objavila da je Ormuski moreuz ponovo navodno zatvoren, prenosi "Scripps News". Nakon što je odloženo bombardovanje Irana u ranim jutarnjim časovima 8. aprila, kroz Ormuski moreuz je danas prošlo prvih 10 brodova, a Iran je zaprijetio povlačenjem iz prekida vatre zbog napada na rafineriju nafte na ostrvu Lavan.

Izrael nije negirao da je nastavio da izvodi raketne napade na jug Libana zbog Hezbolaha, militantne organizacije kojia podržava Iran. Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio tim povodom i objasnio da Liban i nije uključen u dogovoreni prekid vatre koji bi trebalo da potraje dvije nedelje, prenosi britanski list "Gardijan".

"Da, Liban nije dio tog dogovora o prekidu vatre. Zbog Hezbolaha.

Oni prosto nisu dio dogovora. Pobrinuću se i o tome, sve je u redu", objasnio je američki predsjednik tokom telefonskog razgovora sa novinarem "PBC News-a".

Iran preti Izraelu osvetom

Iranska revolucionarna vojska je najavila osvetu zbog masakra u Bejrutu, prestonici Libana, prenosi "Al Džazira" pisanje iranske državne novinske agencije "Tašim". Libanski ministar zdravlja je saopštio da je poginulo najmanje 89 ljudi u današnjim napadima Izraela, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.