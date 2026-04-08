Pogođena iranska rafinerija nafte na ostrvu Lavan. Iran zaprijetio obustavljenjem prekida vatre ako se nastave napadi.

Izvor: X/TMN

Danas je potvrđeno da je pogođena iranska rafinerija nafte na ostrvu Lavan, piše "Rojters". Naftno postrojenje pogođeno je danas oko 10 časova prepodne po lokalnom vremenu.

Nema stradalih osoba. Nacionalna iranska kompanija za preradu i distribuciju nafte je saopštla da je rafinerija pogođena od strane "neprijatelja" bez preciznih podataka ko je tačno izveo napad.

Izrael je odmah reagovao i negirao je da je odgovoran za ovaj napad. Iran je momentalno odgovorio lansiranjem dronova na Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, a kako pišu iranski državni mediji, Iran će prekinuti dogovoreni prekid vatre ukoliko se nastave napadi, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranske državne novinske agencije "Tašim".

Takođe, Iran će navodno "kazniti" Izrael zbog napada na Hezbolah na jugu Libana. Izrael je na to takođe reagovao i saopštili su da se prekid vatre ne odnosi na napade na jug Libana.

#IMPORTANTE| Reportan ataques en la isla de Lavan; según la televisora, Press TV, informó que EE.UU. e Israel rompieron el alto el fuego al golpear una refinería iraní.



April 8, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.