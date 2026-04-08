Premijer Pakistana apelovao na Iran i Sjedinjene Države da poštuju prekid vatre.

Izvor: SA-ZM-100226 / Newscom / Profimedia

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif je apelovao danas na Iran i Sjedinjene Američke Države da poštuju dogovoreni prekid vatre od dvije nedelje, javlja "Skaj Njuz". Iran je zaprijetio da će se povući iz dogovora o prekidu vatre ako se napadi momentalno ne obustave zbog napada na iransku naftnu rafineriju na ostrvu Lavan.

Šarif, koji je bio ključna osoba u pregovorima zaraćenih strana, nije precizirao na koga tačno misli javnim apelom o poštovanju odredbi prekida vatre. Ponovio je da se mora dati vremena i prostora diplomatiji kako bi se riješio sukob na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.