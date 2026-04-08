Iranski državni mediji otkrili da pregovori sa Sjedinjenim Državama počinju 10. aprila. Objavljeno je i 10 uslova za kraj rata.

Iranski državni mediji saopštili su večeras da direktni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama počinju u petak 10. aprila u Islamabadu, prenosi britanski list "Gardijan". Vrhovni savjet Irana je preko Pakistana, glavnog posrednika zaraćenih strana, predao predlog sporazuma od 10 tačaka Sjedinjenim Državama.

Na iranskoj državnoj televiziji je odlaganje bombardovanja predstavljeno kao "pobjeda nad Trampom". Američki predsjednik Donald Tramp je sinoć odložio bombardovanje Irana na period od dvije nedelje uz uslov da Iran odmah otvori Ormuski moreuz.

"Ovo je Trampovo ponižavajuće povlačenje od anti-iranske retorike. Tramp je prihvatio uslove Irana za kraj rata", glasile se vijesti na iranskim državnim televizijama nakon saznanja da je pomjeren rok za sporazum.

10 uslova Irana za kraj rata

Kako dalje piše britanski "Gardijan", u iranskom predlogu sporazuma ima 10 tačaka. Mnoge odredbe u tom sporazumu su Sjedinjene Države već odbile ranije u prethodnim pregovorima.

Među njima je i kontrolisani prolazak brodova kroz Ormuski moreuz uz posredstvo iranske vojske i povlačenje vojske Sjedinjenih Država iz svih vojnih baza na Bliskom istoku. Takođe, traži se i ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija za Iran, kao i oslobađanje svih zamrznutih sredstava Irana.