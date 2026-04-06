Dva visoka iranska zvaničnika ubijena su danas, pojačavajući udar na vrh iranskog režima. Od februara, SAD i Izrael ciljaju ključne vojne i obaveštajne lidere.
Izrael je danas objavio da su još dva visoka iranska zvaničnika ubijena u novim napadima, što dodatno produbljuje napad na iransko političko i vojno rukovodstvo. Od početka rata krajem februara, Sjedinjene Države i Izrael su sistematski ciljali najviše strukture iranskog režima - od vrhovnog vođe do ključnih vojnih komandanata i obaveštajnih vođa.
Vrhovni vođa ubijen
Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, koji je obavljao tu funkciju od 1989. godine, ubijen je 28. februara u vazdušnim napadima na Teheran koji su označili početak rata. Zamenio ga je sin Modžtaba Hamnei, ali se od imenovanja nije pojavio u javnosti.
Pogođen politički i bezbednosni vrh
U napadima su ubijeni i ključni politički i bezbednosni zvaničnici. Ali Laridžani, šef nacionalne bezbednosti i dugogodišnji uticajni političar, ubijen je u napadu na grad Pardis 17. marta, zajedno sa svojim sinom i jednim od njegovih zamenika. Bio je bliski savetnik ubijenog vrhovnog vođe.
Ministar obaveštajnih poslova Esmail Hatib ubijen je dan kasnije u izraelskom napadu. On je sveštenik koji je radio u kancelariji Alija Hamneija.
Ali Šamhani, jedna od ključnih ličnosti u iranskoj bezbednosnoj i nuklearnoj politici i bliski savetnik vrhovnog vođe, ubijen je u prvim napadima 28. februara.
Veliki gubici u vojnom rukovodstvu
Iran je pretrpeo posebno velike gubitke u svom vojnom rukovodstvu. U napadima na Teheran 28. februara ubijeni su komandant Revolucionarne garde Mohamed Pakpur, ministar odbrane Aziz Nasirzadeh i načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi. Komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani, ubijen je 17. marta.
IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:
Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.
Krajem marta, Izrael je takođe ciljao pomorske strukture Revolucionarne garde. U napadu na luku Bandar Abas 26. marta, šef pomorske obaveštajne službe, Behnam Rezaei, je ubijen, dok je komandant mornarice Alireza Tangsiri preminuo od zadobijenih povreda.
In recent years, Bagheri advanced numerous attacks against both Israel and worldwide.
U najnovijim napadima poginuli su i komandant specijalnih operacija Kuds snaga, Asgar Bageri, i šef obaveštajne službe Revolucionarne garde, Madžid Hademi, prenosi Index.
Sistematsko slabljenje režima
Kuds snage su ključne za koordinaciju iranskih saveznika na Bliskom istoku, uključujući Hezbolah i Hute, dok Revolucionarna garda predstavlja najmoćniji vojni stub režima.
Sistematskim napadima na političko, bezbednosno i vojno rukovodstvo, SAD i Izrael očigledno pokušavaju da oslabe sposobnost Irana da vodi rat i koordinira operacije u regionu. Uprkos velikim gubicima na vrhu, borbe ne pokazuju znake smirivanja, a napadi se nastavljaju.
