Glavno iransko naftno čvorište, ostrvo Harg, pogođeno je u nekoliko napada. Preko Harga ide 92% izvoza sirove nafte, pa oštećenja znače ogroman ekonomski udarac za Teheran i rizik za svjetsko tržište.

Iranska agencija Mehr objavila je danas da je važno ostrvo Harg pogođeno u nekoliko napada. Riječ je o jednom od najosjetljivijih ciljeva u Iranu, jer je Harg glavno iransko čvorište za izvoz nafte.

Važnost Harga za Iran je ogromna. Prema podacima Britanike, preko ovog ostrva prolazi gotovo sav iranski izvoz nafte, dok tržišni analitičari Argusa navode da je u periodu od 2023. do 2025. godine sa Harga otpremano oko 92 odsto iranskog izvoza sirove nafte. Ostrvo je ključno i zbog toga što duboko more oko njega omogućava pristajanje velikih tankera, što veći dio iranske obale ne dopušta.

Trampova želja

Stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljnije oštećenje ostrva pogodilo glavni kanal kroz koji u zemlju ulazi veliki dio deviznih prihoda od nafte. Upravo zato poslednji napadi znače novi nivo pritiska na Teheran, ali i dodatni rizik za globalno tržište nafte.

Dodatnu težinu cijeloj priči daje i ranija retorika Donalda Trampa. Tramp je javno govorio o tome da želi da „uzme iransku naftu”, posebno spominjući Harg kao ključni cilj, iako je ranije naglašavao da iransku naftnu infrastrukturu za sada ostavlja po strani.