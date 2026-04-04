Bijela kuća je u budžetskom predlogu za fiskalnu 2027. godinu zatražila od Kongresa da odobri oko 1,5 biliona dolara za odbranu, što predstavlja rekordno izdvajanje za vojsku u trenutku kada SAD ulaze u petu nedelju rata sa Iranom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Prema navodima Bijele kuće, to je povećanje od 445 milijardi dolara, odnosno 42% u odnosu na nivo iz 2026. godine. Istovremeno, neodbrambena potrošnja bila bi smanjena za 73 milijarde dolara, odnosno 10%, navodi se u budžetu objavljenom u petak.

Rezovi u ekologiji, obrazovanju i poreskoj upravi

Glavne mete predloženih rezova su ekološki programi u više saveznih agencija, uključujući ukidanje više od 15 milijardi dolara grantova Ministarstva energetike namijenjenih čistoj energiji.

Budžet Bijele kuće takođe nastavlja "put ka ukidanju" Ministarstva obrazovanja, predviđa smanjenje izdvajanja za poljoprivredu od 19%, kao i smanjenje budžeta Poreske uprave za 1,4 milijarde dolara.

"Budžet za 2027. godinu nadovezuje se na predsjednikovu viziju kroz dalje ograničavanje neodbrambene potrošnje i reformu savezne vlade", napisao je direktor Kancelarije za upravljanje i budžet Ras Vot u zahtjevu upućenom Kongresu.

Prioriteti: bezbjednost, kriminal i imigracija

Budžetski predlog američkog predsjednika Donalda Trampa, koji predstavlja listu prioriteta administracije upućenu Kongresu, kao ključne ciljeve navodi "smanjenje nasilnog kriminala i zaštitu nacionalne bezbjednosti", kao i "zaštitu domovine i uklanjanje opasnih ilegalnih migranata".

Predviđeno je više od 19 milijardi dolara za saveznu policiju, što je povećanje od 15% u odnosu na 2026. godinu.

Budžet zadržava "kritično finansiranje" za Imigracionu i carinsku službu (ICE) na nivou iz 2026. godine, uključujući 2,2 milijarde dolara za održavanje 41.500 mjesta u imigracionim pritvorskim centrima.

Plan za zaobilaženje političkih blokada

Bijela kuća navodi da će povećana ulaganja u odbranu i Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti djelimično biti obezbijeđena kroz proces budžetskog usklađivanja (reconciliation).

Ovaj proces ima ključnu prednost jer ne podliježe filibasteru, što znači da zakon može biti usvojen prostom većinom u Senatu, bez potrebe za podrškom demokrata.

To ukazuje na namjeru Bijele kuće da izbjegne zahtjeve opozicije za povećanje neodbrambene potrošnje.

Jačanje granica i obalske straže

"Finansiranje kroz budžetsko usklađivanje u 2027. godini omogućiće Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti da u potpunosti sprovede predsjednikove mjere za kontrolu imigracije, završi izgradnju zida na jugozapadnoj granici, nabavi naprednu tehnologiju za bezbjednost granica i nastavi najveća ulaganja u istoriji američke Obalske straže", navodi se u saopštenju Bijele kuće.