Japanski tanker za tečni prirodni gas prošao je kroz Ormuski moreuz, saopštila je vlasnička brodska kompanija "Micui".

Kompanija je objavila da je tanker "SOHAR LNG" prošao kroz moreuz i da je posada bezbjedna, prenijela je agencija Kjodo.

Ovo je prvi japanski tanker koji je prošao kroz ključnu pomorsku rutu na Bliskom istoku od početka vojne intervencije SAD i Izraela protiv Irana.

Japan je siromašan resursima i zato razmatra korake za smanjenje potražnje za naftom da bi se pripremio za nestašicu ovog energenta.

Zatvaranje Ormuskog moreuza odlukom Irana poremetilo je snabdijevanje sirovom naftom i dovelo do skoka cijena, što je nanijelo težak udarac zemljama poput Japana, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na uvoz energenata sa Bliskog istoka.

Prema podacima Udruženja japanskih brodovlasnika, u Persijskom zalivu i dalje se nalaze 44 broda povezana sa Japanom.

Francuski kontejnerski brod je, takođe, prošao kroz moreuz tokom dana, prenose mediji, nakon što su desetine zemalja izvršile pritisak na Iran.