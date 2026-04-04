Iranske snage traže nestalog američkog pilota nakon što su iznad Irana i Persijskog zaliva srušena dva aviona, dok su povrijeđena dva helikoptera, a sukob se nastavlja bez kraja.

Izvor: printscreen/rts

Iranske snage tragaju za nestalim američkim pilotom jednog od dva borbena aviona srušena iznad Irana i Persijskog zaliva, rekli su zvaničnici sa obje strane, dok su dva američka aviona spašena.

Incidenti pokazuju rizike sa kojima se i dalje suočavaju američki i izraelski avioni iznad Irana dok rat ulazi u šestu nedjelju, uprkos tvrdnjama predsjednika Donalda Trampa i njegovog ministra odbrane Pita Hegseta da američke snage imaju potpunu kontrolu nad nebom.

Izgledi da je američki vojnik živ i u bjekstvu u Iranu podižu uloge za Vašington u sukobu sa slabom javnom podrškom među Amerikancima i bez znakova skorog kraja.

Dva aviona srušena, helikopteri pogođeni

U iranskoj vatri srušen je američki dvosed F-15E, potvrdili su zvaničnici u obje zemlje, dok su dva američka zvaničnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog aviona A-10 Warthog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra.

Dva helikoptera Black Hawk uključena u potragu za nestalim pilotom pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela da napuste iranski vazdušni prostor, rekli su dva američka zvaničnika za Reuters.

Stepen povreda među posadom i dalje je nejasan. Status i mjesto boravka nestalog člana posade F-15E nijesu javno poznati.

Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini mjesta gdje se pilotov avion srušio u jugozapadnom Iranu, a regionalni guverner obećao je nagradu svakome ko zarobi ili ubije "snage neprijatelja".

Nema znakova kraja rata

Iran je zvanično rekao posrednicima da nije spreman da se sastane sa američkim zvaničnicima u Islamabadu u narednim danima i da su napori za postizanje primirja, predvođeni Pakistanom, dosegli mrtvu tačku, izvijestio je u petak Wall Street Journal.

Dosad je u sukobu ubijeno 13 američkih vojnika, a više od 300 ih je ranjeno, prema podacima američkog Centralnog komandovanja.

U petak, dok je Tramp prijetio da će napasti njihove mostove i elektrane, Iran je napao elektranu i vodovod u Kuvajtu, naglašavajući ranjivost zalivskih država koje se u velikoj mjeri oslanjaju na postrojenja za desalinizaciju za pitku vodu.

U petak je dron pogodio skladište pomoći Crvenog polumjeseca u oblasti Choghadaka u južnoj iranskoj provinciji Bušer.

Kuvajtska naftna korporacija izjavila je da su dronovima pogođeni i drugi objekti. Izvještavano je da su presretnuti i drugi napadi u Saudijskoj Arabiji i Abu Dabiju. Ostaci raketa pali su u blizini izraelske luke Haifa, mjesta velike rafinerije nafte.

Tržišta nafte zatvorena su nakon što su referentne cijene američke sirove nafte porasle za 11 procenata u četvrtak, nakon Trampovog govora koji nije ponudio jasan znak skorog kraja rata.