Brzinom većom od šest čvorova ne smije se kretati nijedno plovilo pa ni skuteri ukoliko su udaljeni od obale manje od 300 metara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ljetnja sezona je počela, a s njom i apeli nadležnih da vozači glisera, skutera i ostalih plovila poštuju zakone i brinu o bezbjednosti kupača. Iz ministarstva pomorstva kažu da će pooštriti kazne koje se kreću od 500 za fizička do 3.000 za pravna lica. Najavljuju i veći broj inspektora. Mještane Boke, međutim, brinu nesavjesni vozači, prenosi RTCG.

Turistička sezona na primorju polako se zahuktava. Neke od omiljenih zanimacija turistima su na površini mora. Vožnja skutera, parasejling, vožnja gliserom spadaju u atraktivnije, ali i potencijalno najopasnije aktivnosti koje nerijetko ugrožavaju bezbjednost i odmor ljudima u okolini.

Verige – najuži tjesnac Bokokotorskog zaliva. Gliseri turistički koji ovuda svakodnevno u velikom broju prolaze i po nekoliko puta prekorače brzinu. Umjesto šest čvorova na sat, koliko je ograničenje brzine kroz Verige, kreću se bar 15-20 čvorova na sat.

“Ja sam brojila po 30 do 40 glisera jedan za drugim jurcaju ovuda. Ljeti turisti koji su tu, nemaju mira da se okupaju. Valovi udaraju, donose smeće, katastrofa”, kaže mještanka Stoliva Nasta Knez.

Brzinom većom od šest čvorova ne smije se kretati nijedno plovilo pa ni skuteri ukoliko su udaljeni od obale manje od 300 metara.

“Definisali smo određene koridore koji se nalaze po sredini bokokotorskog zaliva širine nekih 185 m. U tom uspostavljenom koridoru mogu se kretati brzinom do 18 čvorova”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pomorstva Jovan Šćekić.

Turistički gliseri najčešće prevoze od osam do 10 putnika od Kotora do atraktivnih destinacija u zalivu i van njega.

“Ovi gliseri idu za Plavu špilju. Oni lete koji će više uhvatiti para”, dodaje Knez.

“Plovila koja se kreću u našim teritorijalnim vodama odašiljaće određeni signal do našeg kontrolnog centra. Svaka vrsta prekršaja će se identifikovati. Minimalna kazna za fizičko lice je 500 eura, za pravno lice minimum 3.000 eura, za ponovljeni prekršaj kazne idu i do pet puta u odnosu na minimalnu kaznenu politiku”, kazao je Šćekić.

Inspekcija sigurnosti plovidbe ima nadležnost nad svim plovilima na našem primorju. Ove godine zabranjen je ulazak plovila u Plavu špilju što su turistički prevoznici dočekali na nož. Prošle godine bila je zabranjena brza vožnja u zalivu, ali je utisak da je zabrana trajala svega nekoliko dana. Razlog može biti nedovoljan broj inspektora na terenu.

“Imamo trenutno da kažem jednog inspektora sigurnosti plovidbe, imamo tri do četiri ‘port state control’ inspektora i svakako da plan ministarstva pomorstva jeste da u narednom periodu radi na tom administrativnom jačanju”, rekao je Šćekić.

“Nije meni žao, neka svako zaradi, treba ko radi da zaradi, ali da se nešto uradi po tom pitanju, da ljudi imaju brodice, a ne glisere, brodice lijepe, pa će ukrcati 40 do 50 putnika, turista pa nek ih vodi na Plavu špilju”, zaključila je Knez.

U Ministarstvu pomorstva ističu da će, zahvaljujući savremenim tehnologijama, svi koji plovilima pružaju određene usluge turistima, biti kontrolisani i što se tiče posjedovanja odgovarajućih dozvola i što se tiče kretanja na moru.