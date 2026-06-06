Vozač Dukatija Mark Markes pobijedio je u sprint trci koja se vozila u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske.

Izvor: GIGI SOLDANO / AFP / Profimedia

Aktuelni svjetski šampion startovao je sa pol pozicije, a pobijedio je rezultatom 21:22,047 minuta.

On je vodio od početka do kraja na stazi Balaton park i ostvario je treću pobjedu u sprint trkama ove sezone.

Drugi je bio vozač KTM Pedro Akosta sa 1,548 sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu vozač Aprilije Marko Beceki zauzeo je treće mjesto sa 2,772 sekunde zaostatka.

Četvrto mjesto zauzeo je Raul Fernandes iz Trekhausa, peti je bio Fermin Aldeger iz Gresinija, a šesti Horhe Martin iz Aprilije.

Trka Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedelju od 14 časova.