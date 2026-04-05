Iran je zatvorio Ormuski moreuz za brodove iz zemalja koje smatra neprijateljskim, ali tvrdi da poštuje irački suverenitet.

Portparol Komande, Ebrahim Zolfaghari, u saopštenju je pojasnio da politika zatvaranja Ormuskog moreuza važi samo za zemlje koje Iran smatra neprijateljskim.

"Teheran poštuje irački suverenitet", rekao je Zolfaghari, ističući zajedničke stavove javnosti u obje zemlje.

"Iranski narod nije izolovan. Bagdad stoji uz Teheran", dodao je portparol Katam al-Anbija.

Ormuski moreuz predstavlja strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki dio svjetske nafte. Tokom eskalacije napetosti u regionu, Iran je uveo ograničenja za prolazak brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim, prenosi iranski list Shafaq.