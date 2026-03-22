Makron, Sančez i Pahlavi upozoravaju na posljedice eskalacije i traže uzdržanost

Svjetski lideri uputili su apel za smirivanje tenzija na Bliskom istoku, uz poseban fokus na zaštitu civilne i energetske infrastrukture, kao i očuvanje slobode plovidbe kroz Ormuški moreuz.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je iz Rijada da je, suočen sa rizikom od nekontrolisane eskalacije, neophodno postići moratorijum na napade na energetsku i civilnu infrastrukturu.

"Suočeni s rizikom od nekontrolisane eskalacije, nužnije je nego ikad da se sve zaraćene strane dogovore o moratorijumu na napade na energetsku i civilnu infrastrukturu te da Iran ponovo uspostavi slobodu plovidbe u Ormuškom moreuzu", rekao je Makron, dodajući da je vrijeme za odgovornost i nastavak dijaloga.

On je istakao i da G7 i Savjet za saradnju u Zalivu moraju pojačati koordinaciju, naglasivši da Francuska i Saudijska Arabija već rade na tome.

Sličan apel uputio je i španski premijer Pedro Sančez, koji je zatražio otvaranje Ormuškog moreuza i zaštitu svih energetskih postrojenja u regionu.

"Vlada Španije zahtijeva otvaranje Ormuza i zaštitu svih energetskih postrojenja na Bliskom istoku. Nalazimo se na globalnoj prekretnici", poručio je Sančez, upozoravajući da bi dalja eskalacija mogla izazvati dugotrajnu energetsku krizu.

Njegov apel dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp dao Iranu rok od 48 sati da otvori moreuz, uz prijetnju napadima na iransku infrastrukturu, na šta je Teheran odgovorio prijetnjama o uništavanju ključnih sistema u regionu.

U međuvremenu, sin posljednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, pozvao je SAD i Izrael da poštede civilnu infrastrukturu u Iranu.

"Molim predsjednika Trampa i premijera Netanjahua da nastave da ciljaju režim, ali da poštede civilnu infrastrukturu koja će biti potrebna za obnovu zemlje", naveo je Pahlavi.

Apeli lidera dolaze u trenutku rastućih tenzija i upozorenja da bi dalja eskalacija mogla imati ozbiljne globalne posljedice.