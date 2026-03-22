Španski premijer apeluje na zaštitu energetskih postrojenja nakon rasta tenzija na Bliskom istoku

Španski premijer Pedro Sančez zatražio je otvaranje Ormuškog moreuza i zaštitu svih energetskih postrojenja na Bliskom istoku, nakon eskalacije napada na ključne naftne i gasne projekte u regionu, prenosi Guardian.

„Vlada Španije zahtijeva otvaranje Ormuza i zaštitu svih energetskih postrojenja na Bliskom istoku“, naveo je Sančez na društvenim mrežama, upozoravajući da bi dalja eskalacija mogla izazvati dugotrajnu energetsku krizu na globalnom nivou.

The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.



We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.



The world should not pay the consequences of… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)March 22, 2026

„Nalazimo se na globalnoj prekretnici. Svijet ne bi smio plaćati posljedice ovog rata“, poručio je on.

Iako nije direktno imenovao aktere, njegov apel dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio Iranu, dajući Teheranu rok od 48 sati da otvori Ormuški moreuz, uz upozorenje na moguće napade na iransku infrastrukturu.

Teheran je uzvratio prijetnjom da će „nepovratno uništiti“ ključnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, uključujući sisteme vodosnabdijevanja, ukoliko SAD sprovedu napad.