U Tel Avivu večeras je više od hiljadu ljudi protestovalo protiv rata Izraela protiv Irana i Hezbolaha u Libanu, pozivajući vlasti da ga okončaju i optužujući Netanjahua da predstavlja najveću prijetnju po Izrael.

Više od hiljadu ljudi protestovalo je večeras u Tel Avivu protiv rata Izraela protiv Irana i protiv Hezbolaha u Libanu, pozivajući vlasti da ga okončaju, prije nego što ih je rastjerala policija.

"Ne bombardujte! Pričajte!", vikali su demonstranti koji su se okupili u centru metropole, javio je novinar agencije Frans pres.

Jedna žena je držala transparent na kojem je pisalo "Netanjahu je najveća prijetnja postojanju Izraela", misleći na premijera.

Bliski istok je u ratu od 28. februara, što je izazvalo zajednički američko-izraelski napad na Iran, na šta je Teheran odgovorio raketnim napadima i napadima dronovima usmjerenim na Izrael i nekoliko zemalja u regionu.

Islamistički pokret Hezbolah ušao je u sukob 2. marta kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u Teheranu. Izrael je uzvratio vazdušnim napadima širom Libana i kopnenom ofanzivom na jugu zemlje.

Ubrzo nakon što je skup počeo u 17 časova po hrvatskom vremenu, policija, koja je odobrila okupljanje do 150 ljudi u ime mjera bezbjednosti povezanih sa ratom, potisnula je demonstrante, od kojih su se neki vratili na mjesto događaja ili seli na zemlju, prenosi Index.

"Policija nas ućutkuje"

"Policija pokušava da utiša naše glasove, ali je naša je dužnost da budemo ovde. Ovde smo da zahtevamo kraj rata u Iranu, rata u Libanu, rata u Gazi koji se nastavlja i da se okončaju masakri na Zapadnoj obali", rekao je za AFP Alon-Li Grin, kodirektor organizacije "Standing Together", izraelsko-palestinske grupe koja je organizovala demonstracije.

Izraelska vojska je u subotu objavila da je jedan njen vojnik poginuo u borbama na jugu Libana. Ovom smrću broj izraelskih vojnika poginulih na jugu Libana od 2. marta porastao na 11.