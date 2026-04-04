Tramp dao rok Iranu od 48 sati da prihvate sporazum i da otvore Ormuski moreuz.

Američki predsjednik Donald Tramp javno je zaprijetio Iranu zbog Ormuskog moreuza i dao im je poslednji rok od 48 sati tokom 36. dana rata na Bliskom istoku. Podsjetio je na prethodni rok koji im je dao (koji je trajao 10 dana).

"Prisetite se kada sam dao rok Iranu rok od 10 dana da potpišu mirovni sporazum ili da otvore Ormuski moreuz. Vreme ističe.

Još 48 sati prije nego što se sav pakao sruči na vas. Slava Bogu", zaprijetio je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.