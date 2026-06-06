Jovana Petrović, ćerka slavnog srpskog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta prošle noći u Užicu.
Ćerka Dejana Petrovića Jovana je od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usled udarca je na kratko izgubila dah, osjetila je snažan bol i vrtoglavicu.
Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama.
Potresena i ošamućena je stigla kući gdje je obavijestila roditelje o svemu što se dogodilo.
Ovako izgleda Jovana:
Napadnuta ćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) udarena pesnicom u glavu, reagovala policija
Međutim, sve vrijeme joj je bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros, u subotu, odveli u bolnicu i na snimanje.
O svemu je obaviještena policija, a Jovana Petrović je saslušana.
(Telegraf.rs, MONDO)