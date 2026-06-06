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Napadnuta ćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) udarena pesnicom u glavu, reagovala policija

Napadnuta ćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) udarena pesnicom u glavu, reagovala policija

Autor Dragana Tomašević
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Jovana Petrović, ćerka slavnog srpskog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta prošle noći u Užicu.

Napadnuta ćerka Dejana Petrovića Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Ćerka Dejana Petrovića Jovana je od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usled udarca je na kratko izgubila dah, osjetila je snažan bol i vrtoglavicu.

Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama.

Potresena i ošamućena je stigla kući gdje je obavijestila roditelje o svemu što se dogodilo.

Ovako izgleda Jovana:

Međutim, sve vrijeme joj je bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros, u subotu, odveli u bolnicu i na snimanje.

O svemu je obaviještena policija, a Jovana Petrović je saslušana.

(Telegraf.rs, MONDO)

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Dejan Petrović ćerka napad

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