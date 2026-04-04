Penzionisani britanski pilot, koji je oboren tokom Zalivskog rata '91. godine, komentarisao potragu za oborenim američkim pilotom u Iranu.

Izvor: Tweet/Anton Gerashchenko/X/@clashreport

Penzionisani britanski pilot Džon Piters koji je oboren tokom Zalivskog rata 1991. godine iznad Iraka je za "Skaj Njuz" govorio o slučaju oborenog američkog lovca F-15 u Iranu. U pomenutom oborenom lovcu bila su dva pilota - jedan je odmah spasen, a za drugim potraga i dalje traje.

Njega su tada, prije 35 godina, okružili irački vojnici koji su ga prvi pronašli. Zarobili su ga, tukli i mučili danima nakon čega je konačno oslobođen i sada je komentarisao slučaj potrage za drugim pilotom.

"To je igra mačke i miša", započeo je on analizu za "Skaj".

Objasnio je da je ključno za američku vojsku da ga prva pronađe. Smatra da je potraga prešla na politički teren jer ako ga Iran prvi pronađe, biće iskorišćen za propagandni "rat" tokom sukoba koji traje na Bliskom istoku od subote 28. februara.

"Moje misli su uz pilota i njegovu porodicu", dodao je Piters.

Former RAF pilot John Peters, who was shot down during the Gulf War, describes the experience of having to eject from a fighter plane over enemy territory.



Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.