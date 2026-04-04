Američka vojska pokrenula CSAR misiju zbog nestalog pilota čiji avion je oboren prije više od 24 sata u Iranu.

Više od 24 sata traje potraga za nestalim pilotom iz oborenog lovca F-15, a prema pisanju "BBC-a", američka vojska pokrenula je misiju borbene potrage i spasavanja (CSAR - Combat Search and Rescue). Jedan pilot je odmah spasen, dok za drugim tragaju i američka vojska i Iran koji čak nudi bogatu nagradu ako se pilot pronađe živ.

Iran je u petak 3. aprila oborio dva američka ratna aviona. Pored lovca F-15, oboren je i A-10 Warthog i pilot iz tog aviona je odmah spasen.

Šta je CSAR?

Misija borbene potrage i spasavanja - CSAR - je vrsta vojne operacije čiji cilj je da se pronađe i izvuče ranjeni ili nestali vojnik. Uglavnom je riječ o potrazi za pilotima ili pješadiji.

Ove misije se takođe sprovodi na neprijateljskoj teritoriji i zbog toga su vrlo rizične. U slučaju poput nestalog pilota u Iranu, misija potrage odvija se duboko unutar neprijateljske teritorije.

Rescue team in Iran face 'harrowing and dangerous' search for US crew member - A former US marine tells the BBC the priority of any recovery team would be to look for signs of life.

CSAR misije se uglavnom izvode uz pomoć helikoptera koji pokrivaju veliki teren u niskom naletu. Unutar helikoptera nalazi se tim specijalaca koji po potrebi silaze i na teren kako bi dodatno pretražili neko područje koje ne može najbolje da se vidi sa visine.

Prve CSAR misije izvedene su još tokom Drugog svetskog rata, daleke 1943. godine. Tada su dva vojna hirurga iskočila padobranom u Burmu (današnji Mjanmar) kako bi na terenu pomogli ranjenim vojnicima.

BREAKING: Unconfirmed reports are circulating that a US F-15E Strike Eagle crashed within Iran.



Video footage shows a U.S. Air Force HC-130J "Combat King II" Combat Search and Rescue aircraft and a UH-60 Black Hawk helicopter operating at low level in the same area.

Da podsijetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.