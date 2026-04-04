Svake godine, u proljeće, kada temperature polako rastu i Zemlju ogreju prvi sunčani zraci posle zime, u Holandiji se dešava jedan od najživopisnijih događaja - sezona cvetanja lala.

Dok mnogi na ovu pojavu gledaju kroz obične fotografije ili slike sa turističkih razglednica, ono što dronovi otkrivaju iz vazduha izgleda kao čarolija u boji koja gotovo djeluje nestvarno.

Od sredine marta do maja, ogromna polja u Bolenstreku, Flevolandu i oko sela Lise pretvaraju se u čudesne mozaike od urednih redova žutih, crvenih, ružičastih, narandžastih i ljubičastih lala. Sa zemlje je to već spektakl, ali kada se podignete nekoliko stotina metara u vazduh uz pomoć bespilotnih letjelica, pred vama se otkriva veličanstvena slika koja podsjeća na umjetnička platna – beskrajni tepih cvijeća proteže se do horizonta.

Snimci iz drona iznad polja, objavljeni na internetu, pokazuju kako linije zasada lala stvaraju složene uzorke koji podsjećaju na mozaike. Video-snimci sa FlyDroniac ili DutchReview hvataju kompletnu ljepotu ove sezone, od mirne rane jutarnje svjetlosti do sunčevog zračenja koje osvjetljava polja i čini boje intenzivnijim.

Holandija je jedan od najvećih izvoznika cvjetnih lukovica na svijetu, a upravo ova polja koja dronovi snimaju obrađuju se kao značajan dio poljoprivredne proizvodnje i turizma. Turisti iz cijelog svijeta dolaze da uživaju u pogledu uživo, pješke ili biciklom kroz polja, ali ono što perspektiva iz visine otkriva jeste istinska geometrija prirode u kombinaciji sa holandskom umjetnošću gajenja cvijeća.

Nacionalni Dan lala i veličanstvene izložbe cvijeća, uključujući i one u Amsterdam sa stotinama hiljada cvjetova, obilježavaju početak sezone kao praznik za oči i dušu. Posjetioci mogu da vide ne samo redove svijetlih boja, već i kompletne umjetničke prikaze koji se šire do horizonta, naročito kada to zabilježe dronovi koji lete iznad ovih raskošnih polja, prenosi RTS.



