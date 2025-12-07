NATO podigao ratne avione zbog nepoznatih letjelica.

Lovci holandskog ratnog vazduhoplovstva hitno su uzletjeli zbog otkrića nepoznatih i neidentifikovanih letjelica, piše britanski "Mirror". Isto se dogodilo i juče, u subotu 6. decembra, kada je Poljska podigla ratne avione zbog jednog od najjačih napada Rusije na Ukrajinu.

"Naizmjenično koristimo ove aktivnosti sa Belgijom i pokrivamo cijeli region Beneluksa", rekao je portparol Ministarstva odbrane Holandije.

Ovakvi incidenti dešavaju se više puta godišnje. Poljska je u subotu podigla svoje ratne avione zbog žestokog ruskog napada na veliku termoelektranu Krivi Rog u Ukrajini.