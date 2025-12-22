Kako prenose holandski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti, policija za sada ne smatra da je riječ o krivičnom djelu.

Izvor: Printscreen X/War Reporter

Automobil je uletio u grupu ljudi tokom božićne parade u mjestu Nunspet, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnom dijelu Holandije. Tom prilikom povređeno je najmanje devet osoba, od kojih su tri zadobile teške povrede.

BREAKING: A car has driven into people at a Christmas light parade in Nunspeet, Netherlands injuring at least 10 people. Emergency services and three helicopters, are on scene.pic.twitter.com/sYnoytG26E — World Source News (@Worldsource24)December 22, 2025

Holandska policija je na mreži X događaj okarakterisala kao „ozbiljnu nesreću“, uz napomenu da je istraga u toku, saopštila je policija pokrajine Gelderland.

Exclusive visuals show Emergency Services in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious conditionpic.twitter.com/B52eJ5N1Tn — War Reporter (@tangentsofwar)December 22, 2025

Ljudi na koje je naletio automobil stajali su pored puta i čekali da božićna parada prođe.