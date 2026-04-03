Američka vojska izgubila je danas još jedan ratni avion - A10 Warthog.

Pored ratnog aviona F-15, danas je oboren i A-10 Warthog u Persijskom zalivu, u blizini Ormuskog moreuza, prenosi "Gardijan", pozivajući se na saznanja "New York Timesa".

Jedan pilot iz F-15 je spašen, dok se za drugim i dalje traga, a dva anonimna izvora potvrdila su za njujorški list da je oboren još jedan borbeni avion.

U A-10 Warthog nalazio se jedan pilot, koji je bezbjedno evakuisan. Taj avion oboren je gotovo u isto vrijeme kada i F-15.

Zasad nije poznato mjesto obaranja aviona A-10 Warthog. Nije poznato ni pod kojim okolnostima se to dogodilo.