Velika akcija Karabinjera u Italiji - uhapšeni Albanac i Italijan, zaplijenjeni im narkotici čija ulična vrijednost je oko 3,5 miliona eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Italijanska policija Karabinjeri je na području Torina i Boskonera otkrila i razbila veliku mrežu narkotika i zaplijenila više od 16 kilograma narkotika čija ulična vrijednost je oko 3,5 miliona eura, piše "Torino Today". Takođe, iz zemlje je iskopano i skriveno vatreno oružje, kao i 10.000 eura u gotovini, a uhapšene su dvije osobe.

Uhapšen je državljanin Albanije u Torinu koji je i glavni osumnjičeni. Istraga je, nakon inspekcije njegove kuće u Torinu, odvela policiju u Boskoneru gdje je osumnjičeni držao ispod metalnog lima oko 1,6 kilograma kokaina, 530 grama hašiša i oprema za pakovanje narkotika.

Maxi sequestro di armi e chili di droga sepolti nei boschi, il blitz tra Bosconero e Torino: un colpo da 3,5 milioni di euro al narcotrafficohttps://t.co/cyTjVmWnVypic.twitter.com/7DotHIicSb — Torino Today (@torinotoday)June 6, 2026

Potom je akcija proširena i na drugog osumnjičenog, muškarca (33) iz Italije. Na njegovom imanju su iskopani plastični kontejneri u kojima se nalazilo skoro sedam kilograma kokaina i više od 6,6 kilograma hašiša u hermetički zatvorenim kesama.

Što se tiče vatrenog oružja, policija je pronašla poluautomatsku pušku, dvocjevku sa skraćenim cijevima, dvije ručno izrađene cijevi, kao i velika količina municije različitog kalibra. Albanski državljanin se tereti za posedovanje velike količine narkotikam dok se italijanskom državljaninu stavlja na teret nelegalno posedovanje vatrenog oružja.