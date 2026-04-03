NASA je podelila najnovije informacije o misiji Artemis II, uključujući izazove sa temperaturom u kabini i problem sa propelerom.

Zvaničnici NASA saopštili su najnovije informacije o napretku misije Artemis II, navodeći da sve funkcioniše uglavnom prema planu, uz manji tehnički izazov.

Rukovodilac programa Orion, Hauard Hu, kazao je da letjelica radi očekivano, pa čak i bolje u pojedinim segmentima.

"Radimo na jednom problemu sa propelerom SM, u smislu pritiska. Dakle, imamo helijum koji vrši pritisak u rezervoarima za gorivo i u osnovi istiskuje oksidans u gorivu kako bi se izazvalo neko od glavnih sagorijevanja, pa smo morali da izolujemo jednu od grana. Procjenjujemo to i razmatramo dalje korake", rekao je Hu.

Pored toga, zabilježen je i manji problem sa temperaturom u kabini, koja je pala na oko 18 stepeni Celzijusa, što nije bilo prijatno za posadu.

Rukovodilac leta Džad Friling pojasnio je situaciju:

"Isključili smo neke od grijača na oblozi i temperatura je pala na oko 18 stepeni Celzijusa. A onda smo shvatili da posadi nije udobno na toj temperaturi, pa smo ponovo uključili dio grijača".

Dodao je da su dodatno prilagodili uslove u kabini:

"Smanjili smo brzinu ventilatora u kabini kako bismo to prilagodili i sada je temperatura podignuta na oko 21 stepen Celzijusa".

Zvaničnici NASA pojasnili su i detalje incidenta sa vodom u kapsuli Orion spacecraft, naglašavajući da nema razloga za zabrinutost.

Tokom prenosa uživo, specijalistkinja misije Christina Koch objasnila je da posada koristi peškire kako bi obrisala prosutu vodu, što je izazvalo pažnju javnosti.

Rukovodilac leta Džad Friling dodatno je razjasnio situaciju:

"Nije neuobičajeno da, kada se pune kese sa pićem, izađe mala količina vode".

Kako je naveo, do curenja je najvjerovatnije došlo prilikom punjenja rezervnih vreća sa vodom.

"Ovaj konkretan incident vjerovatno se dogodio dok smo punili kese sa vodom za rezervne situacije. U špricu se nalazi slamka oko koje se stavlja peškir kako voda ne bi iscurila. Takođe, prenosivi dispenzer za vodu ima funkciju zbog koje, i nakon zatvaranja ventila, može doći do manjeg curenja", objasnio je Friling.

Iz NASA-e su poručili i da je posada u dobrom raspoloženju.

Predstavnica agencije Lakiša Hokins kazala je da su astronauti motivisani i zadovoljni tokom misije.

"Veoma su uzbuđeni zbog prilike da budu tamo i zbog svega što se dešava. Prvih nekoliko dana bili su izuzetno zauzeti, ali sada imaju vremena i za stvari poput razgovora sa porodicama", navela je ona.

Dodala je i da NASA svakodnevno budi posadu muzikom, ističući da se, pored intenzivnog rada, vodi računa i o njihovom raspoloženju.

"Dešava se mnogo zabavnih stvari pored mnogo napornog rada", kazala je Hokins.