Misija NASA "Artemis II" uskoro kreće ka Mjesecu, ovo su detalji poduhvata kakav svijet nije video duže od pola vijeka.

Izvor: youtube/NASA Goddard

NASA je najavila prvu misiju sa ljudskom posadom koja će se uputiti na Mjesec, posle više od pet decenija, prenose svjetski mediji. Misija "Artemis II" mogla bi da bude pokrenuta već početkom februara.

Misija "Artemis II" trajaće desetak dana, i mogla bi da odvede astronaute u svemir dalje nego što je ljudska vrsta ikada bila. Poslužiće kao priprema za eventualno ljudsko slijetanje na Mjesec prvi put od misija "Apolo" iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Kada će početi misija "Artemis II"?

NASA bi trebalo ovog vikenda, tačnije 17. januara, započne prebacivanje svog sistema "SLS Moon Rocket" i "Orion" svemirske kapsule na podijum za lansiranje. U pitanju je putovanje od svega 6,4 kilometra, ali će ovim gigantima biti potrebno do 12 sati da pređu taj kratak put na transporteru. Inženjeri će potom započeti niz priprema za lansiranje, povezivanja sistema za podršku sa Zemlje, sistema za kontrolu protoka goriva i drugih.

Krajem januara, NASA će sprovesti takozvanu "mokru" probu, koja služi kao priprema pred lansiranje, kako bi se raketa napunila gorivom. Ukoliko bude bilo ikakvih problema, NASA bi mogla "SLS" i "Orion" da vrati u hangare na doradu.

Ali ako svi sistemi budu funkcionisali kako treba, najraniji mogući datum lansiranja misije "Artemis II" mogao bi da bude već 6. februar. NASA ovde ne uzima u obzir samo spremnost rakete, već i odgovarajući položaj Mjeseca, pa postoji više sukcesivnih mogućih termina za lansiranje.

U praksi, to znači da početkom svakog mjeseca postoji jedna nedelja u kojoj je raketa usmjerena u pravom smjeru ka Mjesecu, a potom tri nedelje tokom kojih nema odgovarajućih prilika za lansiranje.

Mogući termini lansiranja misije "Artemis II" stoga su:

6, 7, 8, 10. i 11. februar

6, 7, 8, 9. i 11. mart

1, 3, 4, 5. i 6. april

Ko je posada misije "Artemis II"?

Posada misije "Artemis II" imaće četiri člana, među kojima su komandant NASA Rid Vajsman, pilot VIktor Glover, specijalistkinja za misije Kristina Kok, kao i specijalista za misije Džeremi Hansen iz Kanadske svemirske agencije. Kada astronauti budu bezbjedni u orbiti, testiraće kako se letjelica "Orion" ponaša. Ručno će upravljati kapsulom u orbiti kako bi vježbali usmjeravanje, ali i pozicioniranje letjelice za moguća slijetanja na Mjesec.

Posada misije Artemis II

Izvor: NASA

Onda će se zaputiti ka mjestu koje je hiljadama kilometara "iza" Mjeseca, kako bi testirali sisteme koji su u letjelici "Orion" odgovorni za održavanje života, napajanje, navigaciju i pogon. Članovi posade misije "Artemis II" biće ujedno i testni subjekti iz medicinskog ugla, i iz dubokog svemira slaće podatke i slike.

Posada misije "Artemis II" obavljaće svoj posao u maloj kabini, u bestežinskom stanju. Nivoi radijacije biće viši nego na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali i dalje bezbjedni. U povratku ih očekuje turbulentan put kroz atmosferu, i slijetanje u vodu u blizini zapadne obale SAD-a.

Da li će misija "Artemis II" sletjeti na Mjesec?

Ne, ideja ove misije je da postavi osnove za slijetanje na Mjesec u sledećoj iteraciji, misiji "Artemis III". NASA oprezno navodi da se ta misija neće dogoditi prije 2027. godine, ali eksperti vjeruju da je 2028. godina realnija.

Konačni izbor letjelice koja će astronaute spustiti na površinu Mjeseca još uvijek nije donijet. Pominju se "Starship" kompanije SpaceX, kao i još uvijek neimenovani dizajn kompanije "Blue origin" Džefa Bezosa. Nisu još uvijek napravljena ni svemirska odijela, za koja će biti zadužena američka kompanija "Axiom".

Kada "Artemis III" bude poletio, astronauti će se uputiti ka južnom polu Mjeseca. Naredne misije "Artemis IV" i "Artemis V" započeće građenje male svemirske stanice koja će orbitirati oko Mjeseca, a zvaće se "Gateway". Uslijediće još slijetanja na Mjesec, dodavanje elemenata i dograda stanice "Gateway", kao i postavljanje dodatnih rovera koji će se kretati površinom Mjeseca.

Kada je bila poslednja misija na Mjesec sa ljudskom posadom?

Poslednja je bila "Apolo 17", koja je sletjela na Mjesec u decembru 1972. i ubrzo se vratila na Zemlju. Ukupno su kroz istoriju 24 astronauta putovala na Mjesec, a njih 12 i hodalo po njegovoj površini.

(BBC)