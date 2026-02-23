Povratak na Mjesec ne može da čeka: NASA objavila novi datum polijetanja astronauta

Poslije uspješnih testova i otklonjenog curenja vodonika, NASA cilja 6. mart za istorijski let ka Mjesecu sa četiri člana posade.

NASA bi već 6. marta mogla da pošalje astronaute ka Mjesecu, prvi put posle više od pola vijeka. Poslije uspješne generalne probe sa punjenjem goriva, zvaničnici poručuju da je misija Artemis II spremna za lansiranje iz svemirskog centra Kenedi na Floridi.

"Sada sve postaje veoma ozbiljno i vrijeme je da počnemo da ozbiljno podižemo uzbuđenje", rekla je Lori Glejz, šef za razvoj istraživačkih sistema u NASA-i.

Upravnik programa Džared Ajzakmen izjavio je da su timovi za lansiranje ostvarili "veliki napredak" između prve probe, koju je poremetilo curenje vodonika ranije ovog mjeseca, i druge probe, koja je završena sa izuzetno malim curenjem.

Proba je predstavljala "veliki korak ka američkom povratku u lunarno okruženje", napisao je Ajzakmen na mreži X.

Zvaničnici navode da je ostalo još posla na lansirnom poligonu, ali izražavaju uvjerenje da su spremni da pošalju četiri astronauta u misiji Artemis II na put oko Mjeseca već 6. marta. Lansiranje bi bilo obavljeno raketom Space Launch System.

Da bi sve opcije ostale otvorene, troje Amerikanaca i jedan Kanađanin večeras ulaze u obavezni dvonedjeljni zdravstveni karantin u Hjustonu.

NASA u martu ima samo pet dana na raspolaganju za lansiranje posade, a sljedeća prilika dolazi tek krajem aprila. Šansa za februarsko lansiranje izgubljena je kada su tokom prve demonstracije punjenja goriva iscurile opasne količine tečnog vodonika.

Tehničari su u međuvremenu zamijenili dvije zaptivke, što je dovelo do uspješnog ponavljanja testa. Uklonjene teflonske zaptivke imale su lakše ogrebotine, ali ništa što bi na prvi pogled objasnilo veliko curenje, rekli su zvaničnici.

Popravke su bile uspješne i ovog puta gotovo nikakvo curenje nije primjećeno, potvrdio je direktor za lansiranje Čarli Blekvel-Tompson.

Ako sve prođe kako je planirano, astronauti će postati prvi tim koji leti ka Mjesecu još od misije Apolo 17 iz 1972. godine, kojom je završeno prvo poglavlje američkog istraživanja Mjeseca.

Prije konačne odluke o lansiranju, tim očekuje još jedno ispitivanje spremnosti za let. Ukoliko dobije zeleno svjetlo, posada će se početkom marta vratiti u Kenedi centar na završno odbrojavanje.

Misija, koja će trajati gotovo 10 dana, smatra se probnim letom sa astronautima u raketi visokoj 98 metara.

Naredna misija, Artemis III, planirana je za nekoliko godina i imaće za cilj spuštanje dvoje astronauta u blizini južnog pola Mjeseca.

