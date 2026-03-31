Posle više od 50 godina, čovečanstvo je ponovo na korak od velikog povratka na Mesec. NASA tvrdi da je sve spremno za lansiranje misije Artemis 2 već 1. aprila, a ono što sledi moglo bi da promeni budućnost svemirskih putovanja

Nakon završene provjere spremnosti za let, timovi nisu identifikovali ozbiljne tehničke probleme, a raketa i letjelica vraćene su na lansirnu rampu u Svemirskom centru Kenedi na Floridi, piše Space.

Povratak ljudi ka Mjesecu

Artemis 2 biće prva misija sa ljudskom posadom koja će otići do Mjeseca još od vremena programa Apollo. Četvoročlana posada provešće oko 10 dana u svemiru, leteći oko Meseca i vraćajući se na Zemlju bez slijetanja.

Cilj misije nije samo simboličan, ona predstavlja ključni test za buduće, još ambicioznije misije, uključujući i ponovno spuštanje ljudi na površinu Mjeseca.

Ko ide na ovu misiju

U kapsuli Orion naći će se četiri astronauta, među kojima su i prvi predstavnici novih istorijskih "milestone-ova", uključujući prvu ženu i prvog astronauta koji nije Amerikanac na putu ka Mjesecu.

Ova misija takođe testira sve ključne sisteme potrebne za duboki svemir, od održavanja života do navigacije i komunikacije.

Tehnologija koja mora da izdrži sve

Artemis 2 koristi ogromnu SLS raketu i Orion kapsulu, koji će prvi put zajedno prevoziti ljudsku posadu u duboki svemir. Tokom leta, astronauti će testirati kako sistemi funkcionišu u realnim uslovima, uključujući ekstremne temperature, radijaciju i komunikaciju na velikim udaljenostima.

Šta ako lansiranje bude odloženo

Iako je 1. april trenutno glavni datum, NASA ima rezervne termine u prvim danima aprila, kao i dodatne prozore kasnije tokom meseca i u maju, ukoliko dođe do odlaganja.

Zašto je ova misija toliko važna

Artemis 2 nije samo još jedan svemirski let, ona je ključni korak ka dugoročnom cilju: povratku ljudi na Mjesec i pripremi za buduće misije na Mars.

Ako sve prođe po planu, sledeći korak bi mogao biti još ambiciozniji, ponovno spuštanje astronauta na površinu Mjeseca prvi put posle više od pola vijeka.