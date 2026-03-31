Tramp ponovo kritikovao saveznike zbog Ormuskog moreuza. Potkačio je Veliku Britaniju i apelovao da se izbore za naftu.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" ponovo javno kritikovao saveznike zbog rata na Bliskom istoku. Zamjerio im je što se bune u vezi naftne krize i poziva ih da se angažuju po tom pitanju, prije svega oko otvaranja Ormuskog moreuza kroz koji dnevno prolazi oko 20 odsto svjetske nafte.

Sada je kroz taj moreuz obustavljen brodski saobraćaj. Samo pojedini brodovi povremeno prolaze uz veliki rizik i troškove zbog ratnih sukoba koji traju od subote 28. februara.

"Sve zemlje koje ne mogu da nabave kerozin zbog Ormuskog moreuza, poput Velike Britanije, koja odbija da se uključi u sukob sa Iranom, imam predlog za vas:

Kupujte naftu od Sjedinjenih Država jer je imamo mnogo Ohrabrite se, idite do moreuza i uzmite svoju naftu

Moraćete da počnete da se borite za sebe. Sjedinjene Države neće biti tu da vam pomognu, kao što vi niste bili tu za nas.

Iran je, manje-više, desetkovan. Najteži dio posla je završen", naveo je Tramp.