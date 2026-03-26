Jemenski Huti, saveznici Iran, najavili su mogućnost novih napada na Crveno more i ključni moreuz Bab el-Mandab, što bi moglo dodatno destabilizovati globalno tržište nafte i trgovinu.

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, čiji su napadi na Crveno more tokom rata u Gazi izazvali haos u međunarodnom pomorstvu i trgovini, spremni su da ponovo napadnu ključnu pomorsku rutu u znak solidarnosti sa Teheranom, rekao je jedan lider Huta za Rojters.

Takav potez bi dodatno produbio globalnu naftnu i ekonomsku krizu izazvanu ratom na Bliskom istoku.

Ako Huti otvore novi front u sukobu, jedna od očiglednih meta bio bi moreuz Bab el-Mandab kod obale Jemena, ključno usko grlo za pomorski saobraćaj i uski prolaz koji kontroliše plovidbu prema Suecskom kanalu nakon što je Iran praktično zatvorio kritični Ormuski moreuz.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u rat u regionu pokrenut američkim i izraelskim napadima na Teheran. Međutim, jemenski pobunjenici Huti, teško naoružani i sposobni da napadnu susjedne zemlje Zaliva i izazovu ozbiljne poremećaje pomorske plovidbe oko Arapskog poluostrva, još uvijek nisu ušli u sukob.

"Mi smo u potpunosti vojno spremni sa svim opcijama. Što se tiče ostalih detalja vezanih za određivanje nultog časa, oni su prepušteni rukovodstvu, a mi pratimo razvoj situacije i znaćemo kada je pravo vrijeme za djelovanje. Za sada, Iran dobro stoji i svakodnevno pobjeđuje neprijatelja, a bitka ide u njegovom pravcu. Ako se desi nešto suprotno, onda možemo da procijenimo situaciju", rekao je vođa Huta, koji je tražio anonimnost zbog osjetljivosti teme.

Neki diplomati i analitičari smatraju da Huti čekaju pogodan trenutak da se uključe u sukob, u koordinaciji sa Iranom, kako bi izvršili maksimalan pritisak.

Efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza za izvoz ugljovodonika iz arapskih zemalja Zaliva i prelazak na veću zavisnost od Crvenog mora mogli bi stvoriti takvu priliku.

Iran bi mogao da otvori novi front u Bab el-Mandabu ukoliko dođe do napada na iransku teritoriju ili njena ostrva, objavila je u srijedu poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani vojni izvor.

Huti su i ranije izvodili napade u tom području. Bab el-Mandab, poznat i kao "Vrata suza" zbog opasnih uslova za plovidbu, je južni izlaz na Crveno more, koji se nalazi između Jemena na Arabijskom poluostrvu i Džibutija i Eritreje na afričkoj obali.

To je jedna od najvažnijih svjetskih ruta za pomorski transport robe, posebno sirove nafte i goriva iz Zaliva prema Mediteranu preko Sueckog kanala ili cjevovoda SUMED na egipatskoj obali Crvenog mora, kao i robe namijenjene Aziji, uključujući rusku naftu.

Bab el-Mandab je širok oko 29 kilometara na svom najužem dijelu, što ograničava saobraćaj na dva plovna kanala za ulazak i izlazak brodova.

Nakon napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, predvođenog palestinskom militantnom grupom Hamas, koji je pokrenuo razornu izraelsku vojnu kampanju u Gazi, Huti su počeli da ciljaju međunarodne brodove u Crvenom moru, tvrdeći da deluju u znak podrške Palestincima.