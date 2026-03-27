Iran je, prema navodima državnih medija, mobilisao više od milion boraca u jeku rastućih tenzija, dok se spekuliše o mogućoj kopnenoj invaziji i borbi za kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Iran je mobilisao više od milion boraca u pripremi za mogući kopneni sukob sa Sjedinjenim Državama, objavila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vojni izvor. Mobilizacija je posledica povećanih tenzija u regionu i sve glasnijih spekulacija o mogućoj američkoj vojnoj operaciji na jugu Irana, posebno oko strateški važnog Ormuskog moreuza, piše Lajv Mint.

"Talas entuzijazma među borcima"

Iranski vojni izvor naveo je da je zabeležen porast broja dobrovoljaca, pri čemu mnogi mladi Iranci žele da se pridruže vojsci. Mobilizacija, kako su je zvaničnici opisali, odražava "talas entuzijazma" za suprotstavljanje svakoj mogućoj američkoj kopnenoj invaziji.

"U poslednje vreme bilježimo porast broja prijava mladih Iranaca koji žele da se pridruže Basiju, Korpusu čuvara islamske revolucije i vojsci kako bi učestvovali u borbi", navodno je rekao izvor.

Iran je poručio da je spreman da se suprotstavi svakom pokušaju američkih snaga da silom ponovno otvore Ormuski moreuz. Ovaj plovni put je ključan za globalni transport nafte i svaki dugotrajan prekid bi mogao imati dalekosežne posledice po energetska tržišta.

"Sjedinjene Države žele da otvore moreuz samoubilačkim potezom. Nama to ne predstavlja problem. Spremni smo da sprovedemo njihovu strategiju i osiguramo da moreuz ostane zatvoren", rekao je izvor.

Trampove izjave i američko prisustvo

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdio je da je Iran pod pritiskom da postigne dogovor, odbacujući stav Teherana. Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je izjavio da iranski pregovarači "preklinju" za sporazum nakon što su vojno "desetkovani" i pozvao ih da brzo djeluju.

U međuvremenu, Centralna komanda SAD potvrdila je da je oko 50.000 američkih vojnika trenutno stacionirano širom Bliskog istoka. Ove snage su raspoređene u bazama u Zalivu i na obližnjim strateškim lokacijama, pružajući podršku za vazdušne napade, sisteme protivraketne odbrane i pomorske operacije. List "Tajms of Izrael" je izvijestio da se Tramp približava odluci o kopnenoj invaziji.

Najnovije tenzije uslijedile su nakon velike eskalacije koju je izazvala vijest o atentatu na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, i nekoliko visokih komandanata 28. februara. Događaj je pokrenuo veliku vojnu kampanju SAD i Izraela.