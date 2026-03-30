Američki državni sekretar Marko Rubio naglašava da će Ormuski moreuz biti prohodan, uz ozbiljne posledice za Iran ako nastavi blokadu.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je za Al Jazeeru da će se Ormuski moreuz "otvoriti na ovaj ili onaj način" nakon završetka rata između SAD i Izraela sa Iranom.

Mogućnost slanja američkih trupa

Slanje američkih kopnenih snaga predstavljalo bi novu fazu sukoba koji traje od 28. februara, kada su započeti američko-izraelski napadi, uprkos tome što je predsjednik SAD Donald Trump više puta isticao da Vašington želi diplomatsko rešenje.

Rubio je ponovio da postoje "poruke i određeni direktni razgovori između pojedinaca unutar Irana i Sjedinjenih Američkih Država, uglavnom preko posrednika, ali je bilo i određenih kontakata".

Iran je više puta negirao da se vode pregovori, dok je Pakistan najavio da će "u narednim danima" biti domaćin direktnih razgovora sa ciljem postizanja trajnog rešenja sukoba.

"Tramp uvijek preferira diplomatiju"

Rubio je dodao da Tramp "uvijek preferira diplomatiju, uvijek preferira ishod... i ovo je moglo da se riješi i ranije".

Administracija Donalda Trampa ranije je vodila indirektne pregovore sa Iranom o ograničavanju nuklearnog programa, ali je jedan krug pregovora prekinut prošlog juna nakon 12-dnevnog rata Izraela i Irana, koji je završen američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Nagovještaj promjene režima u Iranu

Rubio je ponovo nagovijestio da američka administracija preferira promjenu režima u Iranu, što SAD i Izrael do sada nisu uspjeli da postignu uprkos nizu atentata, uključujući ubistvo vrhovnog vođe Ali Hamnei.

Dodao je da nije jasno da li je njegov naslednik, sin Modžtaba Hamnei, i dalje na vlasti, ističući da nije poznato "kako se donose odluke unutar Irana".

"Uvijek bismo pozdravili scenario u kojem Iran vode ljudi sa drugačijim pogledom na budućnost", rekao je Rubio. "Ako se takva prilika ukaže, mi ćemo je iskoristiti".

Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Optužbe na račun Irana

Rubio je pohvalio iranski narod, ali oštro kritikovao vlast.

"Narod Irana je izuzetan, snalažljiv i preduzimljiv", rekao je. "Ali problem je njihov režim, koji troši bogatstvo zemlje na podršku Hezbolahu, Hamasu i šiitskim milicijama u Iraku, kao i na destabilizaciju Sirije".

Nuklearni program i raketno naoružanje

Rubio je pozvao Iran da obustavi svoj nuklearni program, kao i razvoj dronova i raketa.

Optužio je Teheran da želi nuklearno oružje kako bi "prijetio i ucjenjivao svijet", što Iran godinama negira, tvrdeći da je program isključivo civilne prirode.

On nije potpuno isključio mogućnost da Iran razvija nuklearnu energiju u budućnosti, ali je naglasio da ne smije imati "sistem koji omogućava brzo pretvaranje u oružje".

Moguća vojna akcija SAD

Prema pisanju Wall Street Journala, Tramp razmatra mogućnost operacije specijalnih snaga SAD radi preuzimanja obogaćenog uranijuma u Iranu.

Portparolka Bijele kuće Karolin Livit nije demantovala ove navode, ali je izjavila:

"Zadatak Pentagona je da pripremi sve opcije za predsjednika. To ne znači da je odluka donijeta".

Poruka saveznicima u Zalivu

Rubio je poručio saveznicima u Zalivskom regionu da je stabilnost moguća samo ako se Iranu onemogući dalji razvoj oružja.

"Najbolji put ka stabilnosti je uništavanje sposobnosti Irana da koristi rakete i dronove protiv infrastrukture i civila", rekao je.

Dodao je da je Iran trenutno slabiji nego u prethodnih deset godina i upozorio:

"Zamislite kako bi izgledalo za tri ili pet godina sa još više oružja - to je neprihvatljivo".

Prijetnje zbog Ormuskog moreuza

Govoreći o Ormuskom moreuzu, koji je Iran praktično zatvorio, Rubio je odbacio zahtjev Teherana za punim suverenitetom nad tim područjem.

"Ormuski moreuz će biti otvoren kada se ova operacija završi - na ovaj ili onaj način", rekao je.

"Biće otvoren jer će Iran poštovati međunarodno pravo ili će međunarodna koalicija, uz učešće SAD, obezbijediti njegovu prohodnost".

On je zaprijetio "ozbiljnim posledicama" ukoliko Iran nastavi blokadu.

Ciljevi SAD u ratu

Rubio je naveo da su ciljevi američke administracije jasni:

"Uništenje vazduhoplovstva - što je već postignuto; uništenje mornarice - uglavnom postignuto; i značajno smanjenje broja raketnih sistema - na dobrom smo putu".

"Uništićemo fabrike koje proizvode te rakete i dronove koje koriste za napade", dodao je.

Naglasio je da se to neće odugovlačiti:

"Ne govorimo o mjesecima, već o nedeljama".

Bilans sukoba

Od početka rata, poginulo je najmanje 1.937 ljudi u Iranu, 20 u Izraelu, 26 u zemljama Zaliva i 13 američkih vojnika.

Administracija SAD ima više ciljeva - od slabljenja vojne moći Irana do sprečavanja razvoja nuklearnog oružja i eventualne promjene režima, ali konačni ishod i dalje ostaje nejasan.

(Al Jazeera/Mondo)