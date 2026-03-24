Tramp pozvao Narendru Modija zbog rata na Bliskom istoku.
Premijer Indije Narendra Modi saopštio je da je danas telefonom razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trapom o ratu na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Razmijenili su i mišljenja o otvaranju Ormuskog moreuza koji je djelimično otvoren, ali Iran traži višemilionske odštete za prolaz brodova koji transportuju naftu i gas.
"Razgovarao sam telefonom sa Predsjednikom Trampom, razmijenili smo viđenja situacije u Zapadnoj Aziji. Indija podržava deeskalaciju i povratak mira na stanje od ranije.
Osiguravanje Ormuskog moreuza da bude otvoren, bezbjedan i dostupan svima je ključno za cio svijet. Mi smo se složili da ostanemo u kontaktu kako bismo zajedno radili na povratku mira i stabilnosti", naveo je Modi na svom "X" nalogu.
Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.…— Narendra Modi (@narendramodi)March 24, 2026