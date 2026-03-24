Tramp pozvao Narendru Modija zbog rata na Bliskom istoku.

Premijer Indije Narendra Modi saopštio je da je danas telefonom razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trapom o ratu na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Razmijenili su i mišljenja o otvaranju Ormuskog moreuza koji je djelimično otvoren, ali Iran traži višemilionske odštete za prolaz brodova koji transportuju naftu i gas.

"Razgovarao sam telefonom sa Predsjednikom Trampom, razmijenili smo viđenja situacije u Zapadnoj Aziji. Indija podržava deeskalaciju i povratak mira na stanje od ranije.

Osiguravanje Ormuskog moreuza da bude otvoren, bezbjedan i dostupan svima je ključno za cio svijet. Mi smo se složili da ostanemo u kontaktu kako bismo zajedno radili na povratku mira i stabilnosti", naveo je Modi na svom "X" nalogu.