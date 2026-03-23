Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da 22 zemlje, uključujući Japan i Južnu Koreju, pripremaju zajednički odgovor na blokadu Ormuskog moreuza usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Mark Rute, generalni sekretar NATO, izjavio je za Foks njuz da zemlje članice Alijanse, zajedno sa saveznicima poput Južne Koreje i Japana, pripremaju zajednički odgovor kako bi ponovo omogućile slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji Iran suštinski blokira od početka rata s Izraelom i SAD.

U intervjuu američkoj televiziji Rute je kazao da je ova grupa od 22 zemlje okupljena u tom sastavu od četvrtka. Iako većinu čine države članice NATO, on je rekao da grupa uključuje i "Južnu Koreju, Japan, Australiju, Novi Zeland, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Bahrein".

Rute je dodao da su se ove zemlje okupile "kako bi sprovele viziju (američkog predsjednika Donalda Trampa)" za slobodan i otvoren Ormuski moreuz. U intervjuu za CBS njuz Rute je kazao da zemlje učesnice rade na odgovoru na tri ključna pitanja.

"Utvrđujemo šta je potrebno, kada je potrebno i kako to sprovesti zajedno. Čim dođe vrijeme, krećemo dalje. Šta nam je potrebno? Kada nam je potrebno? I gde nam je potrebno?", naveo je Rute.

Južnokorejski list na engleskom jeziku Korea herald navodi da ove Ruteove izjave ukazuju na to da NATO koordiniše ili razmjenjuje mišljenja sa Južnom Korejom, Japanom i partnerima u Evropi i na Bliskom istoku kao odgovor na pozive SAD na akciju.

Tramp je prošlog petka uputio najžešću kritiku na odgovor NATO na rat u Iranu.

"Bez SAD, NATO JE TIGAR OD PAPIRA! Nisu željeli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearna sila Iran. Sada kada je borba DOBIJENA vojnim sredstvima, uz vrlo malo opasnosti po njih, oni se žale na visoke cijene nafte koje su primorani da plaćaju, ali ne žele da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, jednostavnom vojnom manevru koji je jedini razlog za visoke cijene nafte. Tako im je lako da to urade, uz tako malo rizika. KUKAVICE, a MI ĆEMO ZAPAMTITI! Predsjednik DONALD DŽ. TRAMP", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Rute je rekao da je poslednjih dana nekoliko puta razgovarao sa Trampom i iznio tvrdnju da, kao što se videlo u slučaju Sjeverne Koreje, SAD nemaju mnogo izbora nego da odustanu od nuklearnih pregovora sa Iranom i izvrše preventivni udar "kako bi svijet bio bezbedan".

"Kao što smo vidjeli u slučaju Sjeverne Koreje, ako pregovarate predugo, možete propustiti tačku u kojoj još uvijek možete da riješite problem. Sjeverna Koreja sada ima taj nuklearni kapacitet", rekao je Rute za CBS.

On je upozorio je da ako Iran nabavi nuklearno oružje pored aktuelnih raketnih kapaciteta, to bi predstavljalo "direktnu i egzistencijalnu prijetnju stabilnosti Izraela, regiona, Evrope i svijeta".